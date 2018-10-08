Самый знаменитый заключенный во Франции объявил голодовку, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Налетчик-рецидивист Редуан Фаид, которого пресса называет самым знаменитым заключенным Франции, объявил голодовку, сообщает газета Figaro со ссылкой на тюремные источники.

Фаид был арестован на прошлой неделе. Он находился в бегах почти три месяца после дерзкого побега, совершенного с помощью вертолета.

Заключенный письменно предупредил о своем решении занимающегося его делом судебного следователя. По данным издания, он протестует в связи с задержанием сожительницы и знакомых, которые помогали ему скрываться.

Руководство тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале на севере Франции) предпринимает необходимые меры, чтобы не допустить непоправимого вреда для здоровья заключенного. Сообщается, что Фаид содержится в одиночной камере, где соблюдается особый режим безопасности: в частности, заключенный закован в наручники и стеснен в движениях.

Фаид 1 июля сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем. Он покинул пенитенциарное заведение на вертолёте, который был зарегистрирован в Бельгии. Впоследствии вертолет обнаружили сгоревшим в другом парижском пригороде. Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.