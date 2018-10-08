В Мексике объявили специальный план в связи с приближением урагана "Майкл"

МЕХИКО, 8 окт – РИА Новости. Специальный план в связи с близостью урагана "Майкл" объявило в понедельник министерство обороны Мексики в штате Кинтана-Роо, где расположен всемирно известный курорт Канкун.
По последним данным, "Майкл" сейчас находится в 200 километрах от Канкуна. Скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час с порывами до 150 километров в час.
Правительство Кинтана-Роо также распорядилось в понедельник отменить все занятия в учебных заведениях в муниципалитетах Бенито-Хуарес, Исла-Мухерес и Пуэрто-Морелос.