У сбившего в Нью-Йорке 20 человек мужчины не было прав на вождение лимузина

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Водитель лимузина, сбивший 20 человек в американском штате Нью-Йорк, не имел соответствующих водительских прав, сообщает местный телеканал NEWS10 ABC со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

ДТП с лимузином, в результате которого погибли 20 человек, произошло в субботу днем в округе Скохари. Происшествие расследуется полицией и национальным управлением транспортной безопасности США (NTSB).

По словам губернатора, у водителя отсутствовали права на вождение лимузина, а сам автомобиль не прошел в прошлом месяце проверку автоинспекции штата Нью-Йорк и не должен был быть на дороге.

На данный момент штат планирует издать приказ в отношении компании по прокату лимузинов Prestige Limo, чтобы приостановить ее деятельность на время расследования инцидента.