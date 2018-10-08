У сбившего в Нью-Йорке 20 человек мужчины не было прав на вождение лимузина

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Водитель лимузина, сбивший 20 человек в американском штате Нью-Йорк, не имел соответствующих водительских прав, сообщает местный телеканал NEWS10 ABC со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
По словам губернатора, у водителя отсутствовали права на вождение лимузина, а сам автомобиль не прошел в прошлом месяце проверку автоинспекции штата Нью-Йорк и не должен был быть на дороге.
На данный момент штат планирует издать приказ в отношении компании по прокату лимузинов Prestige Limo, чтобы приостановить ее деятельность на время расследования инцидента.