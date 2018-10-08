Лауреат нобелевской премии мира Надя Мурад поддержала движение MeToo

ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Лауреат нобелевской премии мира активистка Надя Мурад поддержала движение MeToo, все должны быть услышаны и не бояться рассказать о своем негативном опыте.

"Я надеюсь, что все женщины, которые говорят об их опыте сексуального насилия, будут услышаны и приняты, их голоса услышаны, и они будут чувствуют себя в безопасности, рассказывая свои истории и говоря о своем опыте", — сказала Мурад, выступая в понедельник в вашингтонском национальном пресс клубе.

Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2018 год конголезскому врачу-гинекологу Муквеге и активистке-езидке из Ирака Наде Мурад за борьбу против сексуального насилия во время войны. Надя Мурад пережила сексуальное рабство в террористической группировке "Исламское государство"* и сегодня ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуальных насилий войны. Надя стала одной из трех тысяч девушек и женщин-езидов, пострадавших от насилия ИГ*.

Движение MeToo набирает обороты в США и других странах. Оно началось после того, как год назад впервые были обнародованы обвинения в домогательствах и изнасилованиях против могущественного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Впоследствии обвинения в прошлых домогательствах поставили крест на карьере сотен известных мужчин, в том числе звезды Голливуда Кевина Спейси и сенатора Эла Франклина, а всеми любимый в прошлом актер Билл Косби сел в тюрьму за изнасилование. Движение касается как публичных персон, став одним из политических инструментов, так и среди рядовых членов общества. Ранее президент США, в адрес которого тоже поступали обвинения в ненадлежащем поведении, на прошлой неделе заявил, что на фоне движения ситуация в США стала страшна для молодых мужчин, поскольку их могут обвинить в том, чего они не совершали.

* Террористическая организация, запрещенная в России.