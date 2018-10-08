Правящая в Эстонии коалиция лишилась большинства в парламенте

ТАЛЛИН, 8 окт — РИА Новости. Депутат от входящей в правящую коалицию партии "Отечество" Тиина Кангро заявила в понедельник о выходе из партии, теперь у правящей в Эстонии коалиции осталось 50 мандатов из 101 в парламенте.

В правящую коалицию, сформировавшую правительство Эстонии, входят три партии: Центристская, Социал-демократическая и "Отечество". По словам Кангро, причиной ее ухода из партии стало разочарование в социальной политике "Отечества".

Премьер-министр Эстонии, лидер правящей Центристской партии Юри Ратас выразил сожаление из-за решения Кангро, отметив, что оно стало для него неожиданностью. Он заверил, что правительственная коалиция сможет продолжать работу с 50-ю голосами в парламенте.

"Правительство, безусловно, продолжит свою работу. Социал-демократы, "Отечество" и Центристская партия делают все, чтобы вести Эстонию дальше. Мы отстаиваем наше коалиционное соглашение и нашу программу действий", — заявил Ратас порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Премьер отметил, что сейчас основным документом коалиции является проект государственного бюджета на 2019 год, который направлен на утверждение парламенту. Ратас считает, что документ имеет в парламенте больше поддержки, чем только голоса депутатов коалиции.