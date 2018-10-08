Сербия будет настаивать на отмене санкций против российских парламентариев

АНТАЛЬЯ, 8 окт — РИА Новости. Сербия через Совет Европы будет доказывать необходимость отмены политических санкций в отношении российских парламентариев, заявила председатель Народной Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович.

"В Совете Европы мы продолжаем настаивать на том, что нельзя включать депутатов в санкционные списки, нельзя их наказывать, потому что это полностью обессмысливает их деятельность", — сказала Гойкович в понедельник на встрече в турецкой Анталье с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на полях III Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

По словам спикера парламента Сербии, это та позиция, от которой Белград не откажется. И эта позиция, в том числе, в интересах РФ, добавила она.

Володин, в свою очередь, отметил, что контакты по парламентской линии между Россией и Сербией способствуют развитию политического диалога двух стран. Он напомнил, что в ближайшее время — 21-23 октября — запланирован визит делегации во главе с Гойкович в Москву для участия в третьем заседании Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной Скупщиной Сербии. В рамках этого визита планируется выступление Гойкович на пленарном заседании Государственной Думы.