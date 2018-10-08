Лауреат Нобелевской премии мира призвала все страны к борьбе с геноцидом

ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад, выступая в понедельник в национальном пресс-клубе в Вашингтоне, призвала правительства всех стран бороться с геноцидом и сексуальным насилием.
Активистка отметила, что "сообщество езидов подвергается геноциду из-за нашей религии", это происходит в случае с ИГ* и на протяжении предыдущих столетий.
"Одна награда или один человек не может решить этой проблемы, необходимы усилия международного сообщества, помощь международных организаций, участие женщин и молодежи, участие самих жертв, чтобы вернуть жизнь в районы, разрушенные войной", — сказала лауреат премии мира.
Мурад отметила, что хочет справедливого суда и наказания для террористов, совершающих преступления против ее соотечественников и других гражданских лиц.
Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2018 год конголезскому врачу-гинекологу Денису Муквеге и активистке-езидке из Ирака Наде Мурад за борьбу против сексуального насилия во время войны. Организаторы премии отметили, что оба лауреата внесли решающий вклад для привлечения общественного внимания к военным сексуальным преступлениям, а также провели большую работу по оказанию помощи жертвам сексуального насилия военных конфликтов.
Надя Мурад пережила сексуальное рабство в террористической группировке "Исламское государство"* и сегодня ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуальных насилий войны. Надя стала одной из трех тысяч девушек и женщин-езидов, пострадавших от насилия ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.