Лауреат Нобелевской премии мира призвала все страны к борьбе с геноцидом

ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад, выступая в понедельник в национальном пресс-клубе в Вашингтоне, призвала правительства всех стран бороться с геноцидом и сексуальным насилием.

"Я призываю все правительства присоединиться ко мне в борьбе с геноцидом и сексуальным насилием. Мир должен нести свою моральную и юридическую ответственность и обеспечить, чтобы (виновные) понесли надлежащее и справедливое наказание, чтобы сексуальное насилие в зонах конфликтов, в наших городах и населенных пунктах прекратилось", — сказала Мурад.

Активистка отметила, что "сообщество езидов подвергается геноциду из-за нашей религии", это происходит в случае с ИГ* и на протяжении предыдущих столетий.

"Одна награда или один человек не может решить этой проблемы, необходимы усилия международного сообщества, помощь международных организаций, участие женщин и молодежи, участие самих жертв, чтобы вернуть жизнь в районы, разрушенные войной", — сказала лауреат премии мира.

Она сообщила, что полученная ею премия пойдет на продолжение работы по оказанию помощи нуждающимся, хотя, по ее словам, этих средств недостаточно.

Мурад отметила, что хочет справедливого суда и наказания для террористов, совершающих преступления против ее соотечественников и других гражданских лиц.

Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2018 год конголезскому врачу-гинекологу Денису Муквеге и активистке-езидке из Ирака Наде Мурад за борьбу против сексуального насилия во время войны. Организаторы премии отметили, что оба лауреата внесли решающий вклад для привлечения общественного внимания к военным сексуальным преступлениям, а также провели большую работу по оказанию помощи жертвам сексуального насилия военных конфликтов.

Надя Мурад пережила сексуальное рабство в террористической группировке "Исламское государство"* и сегодня ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуальных насилий войны. Надя стала одной из трех тысяч девушек и женщин-езидов, пострадавших от насилия ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.