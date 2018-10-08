Порошенко утверждает, что Россия намерена вмешаться в выборы на Украине

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Россия якобы намерена активно вмешиваться в избирательную кампанию в стране.

Очередные президентские выборы на Украине состоятся весной, а парламентские — осенью 2019 года. Порошенко пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

"Мы уже сейчас видим, и с точки зрения наших специальных органов, и с точки зрения наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы хакерских кибератак для того, чтобы сорвать выборы", — заявил Порошенко на встрече с новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии, которую транслировали украинские телеканалы.

Он утверждает, что вероятна попытка подкупа избирателей деньгами, "которые идут с востока, с России". Порошенко также отметил, что Киев достиг договоренностей с международными партнерами относительно сотрудничества по киберзащите результатов выборов на Украине.

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов нет.