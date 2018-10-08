Трамп заявил, что хорошо ладит с замгенпрокурора США Розенстайном

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с замгенпрокурора Родом Розенстайном и с нетерпением ждет разговора с ним.

"Мы хорошо ладим с ним", — сказал Трамп, беседуя с репортерами пула Белого дома (слова президента США приводит пресс-служба ведомства).

В конце сентября газета New York Times опубликовала статью о том, что первый заместитель генпрокурора — главы минюста США Род Розенстайн предлагал весной 2017 года отстранить президента Дональда Трампа от власти с помощью скрытной записи его слов и 25-й поправки к конституции США о недееспособности главы государства.

Позднее появились сообщения, что Розенстайн может уйти в отставку или будет уволен. Белый дом дал понять, что Розенстайн не ушел в отставку и не был уволен, он ведет переговоры с Трампом.

В понедельник американские СМИ сообщили, что Розенстайн сопровождает Трампа в рамках его деловой поездки во Флориду.