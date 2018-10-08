ВС Украины рассмотрит жалобу по взысканию с России 140 миллионов долларов

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Верховный суд Украины рассмотрит жалобу на решение Апелляционного суда Киева, который выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского, говорится в решении, опубликованном в государственном электронном реестре судебных решений.
"Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе … на постановление Апелляционного суда Киева", — говорится в решении.
При этом в документе не указано, кто подал жалобу на решение Апелляционного суда.
Иск в суд в Гааге подавали 19 предприятий, в том числе ЧАО "Аеробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд", ООО "Эверест Истейт", ООО "Телерадиокомпания "Жиса", ООО "Крым Девелопмент", ООО "КУА "Финансовый капитал", ООО "КУА "Финансовый вектор".