ВС Украины рассмотрит жалобу по взысканию с России 140 миллионов долларов

КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Верховный суд Украины рассмотрит жалобу на решение Апелляционного суда Киева, который выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с России компенсации за имущество в Крыму по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского, говорится в решении, опубликованном в государственном электронном реестре судебных решений.

Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 25 сентября суд выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 миллионов долларов.

"Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе … на постановление Апелляционного суда Киева", — говорится в решении.

При этом в документе не указано, кто подал жалобу на решение Апелляционного суда.

В сентябре Апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк оспаривает арест акций своей украинской "дочки".

Иск в суд в Гааге подавали 19 предприятий, в том числе ЧАО "Аеробуд", ООО "Приватофис", ООО "Приватленд", ООО "Эверест Истейт", ООО "Телерадиокомпания "Жиса", ООО "Крым Девелопмент", ООО "КУА "Финансовый капитал", ООО "КУА "Финансовый вектор".