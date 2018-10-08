США отказались предоставлять данные по делу о секретной тюрьме ЦРУ в Литве

ВИЛЬНЮС, 8 окт — РИА Новости. США не предоставили литовской стороне данных, которые в сентябре запрашивала прокуратура в рамках расследования дела о незаконном перемещении через границу лиц для содержания в секретной тюрьме ЦРУ, сообщила Генеральная прокуратура Литвы в понедельник.

"В ответе (на запрос прокуратуры) указано, что у США нет возможности предоставить требуемые данные и ответы на вопросы литовских прокуроров", — говорится в сообщении.

Как отмечает литовская прокуратура, досудебное расследование продолжается. "Прокуроры подчеркивают, то установить все обстоятельства и дать им оценку можно только собрав все необходимые данные", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году при рассмотрении досудебного расследования о возможных злоупотреблениях должностных лиц, и объединив его с начатым в 2014 году расследованием о незаконной транспортировке лиц через госграницу международные ходатайства были направлены в США, Польшу, Румынию и другие государства. От некоторых стран были получены ответы, однако никаких значимых данных для расследования не было получено.

В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды"*. Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолеты ЦРУ, которые не досматривались таможней. Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу.

В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет. Официальные лица Литвы утверждали, что под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

*Запрещённая в России террористическая организация