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В МИД назвали цель обвинений россиян в кибератаках

Сюжет:
Обвинения россиян в кибератаках (74)
(обновлено: 18:34 08.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Кампания по демонизации России и обвинения в кибератаках отводят внимание от усилий США по наращиванию киберпотенциала и подготовке к кибероперациям, заявили в МИД РФ, комментируя обвинения в адрес Москвы со стороны Нидерландов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с МИД Италии Энцо Моаверо Миланези пресс-конференции. 8 октября 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Лавров рассказал о поездке обвиняемых в шпионаже россиян в Гаагу

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля. МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

"Нет никаких сомнений в том, что кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов и подготовке к кибероперациям. Напомним в этой связи, что НАТО объявило киберпространство четвертой "операционной" средой, на которую распространяется статья 5 Вашингтонского договора", — заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что усилия Запада вызывают у Москвы серьезную озабоченность и чреваты дальнейшей эскалацией напряженности и повышением рисков инцидентов.

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме прокомментировали заявления Запада о возможных кибератаках

"Мы неоднократно предлагали совместно заняться предотвращением инцидентов в киберсреде, настойчиво продвигали соответствующие инициативы на различных международных площадках, в том числе в ООН, в ОБСЕ и даже в Совете Россия-НАТО, исходя из того, что в наших интересах сформировать правила информационной безопасности, которые надежно обеспечивали бы законы и интересы всех государств", — напомнили в МИД.

О том, что действия нидерландской стороны были продиктованы "исключительно интересами дальнейшей раскрутки очередного витка нападок на Россию, свидетельствует то, что эта медийная акция была скоординирована союзниками", подчеркнули в министерстве, указав, что с голословными обвинениями в кибератаках одновременно в адрес Москвы выступили в Лондоне и Вашингтоне. "К этому добавилась выдумка о попытках хакерской атаки на Всемирное антидопинговое агентство ВАДА, хотя официальные лица этой организации заявили, что ничего подобного не было", — говорится в сообщении.

Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос у входа в здание МИД РФ. 8 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посол Нидерландов разъяснила МИД России позицию Амстердама по кибератакам
В российском МИД полагают, что данный "пропагандистский залп" был приурочен к заседанию министров обороны НАТО и предстоящему Евросовету. "Усматриваем в этом попытку создать нужный информационно-пропагандистский фон для проталкивания западными странами инициативы по созданию так называемого атрибутивного механизма в рамках технического секретариата ОЗХО, которая противоречит нормам международного права и прямо подрывает прерогативы Совета Безопасности ООН", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.

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