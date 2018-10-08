В Китае начали кампанию по регулированию налогов в кино- и телеиндустрии

ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Власти Китая приняли решение запустить кампанию по регулированию выплаты налогов компаниями, занятыми в кино- и телеиндустрии, на фоне крупного скандала с невыплатой налогов известной китайской актрисой Фань Бинбин, говорится в сообщении на сайте Главного налогового управления КНР.

Управление требует, чтобы налоговые ведомства всех уровней с 10 октября начали оповещать все компании, занятые в кино- и телеиндустрии, включая агентства по поиску талантов и студии, принадлежащие знаменитостям, о необходимости провести самостоятельные внутренние проверки налоговых платежей, начиная с 10 октября 2016 года.

Те компании, которые до 31 декабря этого года выплатят все полагающиеся налоги, которые по тем или иным причинам еще не были выплачены, будут освобождены от какого-либо штрафа и административных наказаний, указывается в сообщении.

С начала января до конца февраля следующего года, основываясь на результатах проведенных самостоятельных проверок, налоговые службы выявят, кто не выплатил задолженности по налогам. Те налогоплательщики, кто успеет выплатить все долги до конца февраля, отделаются мелким штрафом или административным наказанием. С марта по конец июня 2019 года налоговые органы проведут тщательные проверки соответствующих компаний и объявят о штрафных санкциях для нарушителей. В конце июля следующего года кампания будет завершена, по ее итогам должен быть выработан новый механизм эффективного сбора налогов в обозначенной сфере деятельности, который позволит предотвратить появление, в том числе, нелегальных схем ухода от налогов.

Данная кампания призвана упорядочить и улучшить систему налогообложения я в сфере телевидения и кино. Помимо этого, ее целью является выявление нарушений и случаев неисполнения служебных обязанностей сотрудниками налоговых органов, поясняют власти.

В начале октября власти Китая оштрафовали одну из самых высокооплачиваемых актрис страны Фань Бинбин и ее компании на 479 миллионов юаней (около 70 миллионов долларов) за неуплату налогов и другие нарушения. Помимо штрафа, актриса и представляющие ее интересы фирмы должны выплатить 255 миллионов юаней сокрытых налогов и 33 миллиона юаней в качестве комиссии за просрочку налоговых платежей. Еще две отдельные компании, которые помогали актрисе скрывать свои доходы, должны выплатить 51 миллион и 65 миллионов юаней соответственно.

За свои правонарушения актриса подверглась лишь материальном штрафу, избежав уголовного преследования. Она должны выплатить всю задолженность до 31 декабря этого года, иначе в отношении актрисы и ее компаний начнется полноценное уголовное расследование.

Власти страны в июне этого года начали расследование в связи с сообщениями об уклонении высокооплачиваемых деятелей кино и телевидения от уплаты налогов. В китайском интернете появились сообщения, что ряд самых высокооплачиваемых актеров страны заключают так называемые контракты "инь-ян". В одном из контрактов предусмотрены действительные условия оплаты, а во втором — заниженные. Контракт с заниженными цифрами передается в налоговые органы, что позволяет скрыть часть доходов.