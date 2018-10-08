Тасия Афанасиу станет новым послом Греции в России

АФИНЫ, 8 окт — РИА Новости. Новым послом Греции в России будет назначена карьерный дипломат, бывший руководитель дипломатического бюро министра иностранных дел Тасия Афанасиу, которая сейчас является послом Греции в Риме.

Об этом сообщили в понедельник греческие СМИ. Информацию подтвердили два диписточника РИА Новости.

"Это так. Пока неизвестно, когда Москву покинет нынешний посол Андреас Фиганас и приедет госпожа Афанасиу", — сказал один из собеседников агентства.

Он подчеркнул, что в МИД Греции высоко оценивают работу Фриганаса, он будет переведен в центральный аппарат министерства.

"Кандидатуру Афанасиу, как и Фриганаса, лично предложил глава МИД Никос Котзиас, это его личный выбор. Ее кандидатуру, как и другие кадровые изменения, министерский совет обсуждал на заседании 3 октября", — сказал другой источник.

По его мнению, замена до конца года маловероятна, поскольку готовится заседание смешанной российско-греческой комиссии по сотрудничеству и визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву.

Посол Греции назначается обычно на три года. О предстоящей замене посла в России стало известно в августе 2018 года.

Андреас Фриганас был назначен послом Греции в России в марте 2016 года, к обязанностям приступил в мае, а верительные грамоты вручил президенту России Владимиру Путину в ноябре 2016 года. Фриганас является также по совместительству послом Греции в Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

Тасия Афанасиу на дипломатической службе с 1984 года. Она работала в посольствах Греции в Венгрии, Албании, Ватикане. Была послом в Сирии и Польше. В 2015 году Афанасиу возглавила дипломатическое бюро министра иностранных дел Никоса Котзиаса.

В 2017 году назначена послом Греции в Италии.