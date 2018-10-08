Российского посла вызвали в МИД Литвы

ВИЛЬНЮС, 8 окт — РИА Новости. В министерство иностранных дел Литвы вызвали чрезвычайного и полномочного посла России в Литве Александра Удальцова, которому выразили строгий протест после заявления Москвы о главе литовских партизан Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе, сообщили в пресс-службе МИД Литвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена решением Вильнюса объявить нынешний год годом памяти одного из главарей националистического формирования "Лесные братья", действовавшего в послевоенные годы.

Раманаускас-Ванагас руководил Дзукийскими партизанами. В 1949 году с другими командующими он подписал Декларацию литовского движения по борьбе за свободу. Вооруженная борьба за восстановление независимости Литвы с советской властью длилась с 1944 по 1953 годы.

Ванагаса задержали в 1956 году и на следующий год казнили.

В этом году в Вильнюсе нашли останки Ванагаса, осенью состоится церемония перезахоронения. Сейм Литвы объявил 2018-й год годом Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, так как в следующем году исполнится сто лет со дня его рождения.

По данным представителя Союза русских Литвы Вячеслава Титова, по инициативе Ванагаса убили около 8 тысяч мирных жителей.