В Лондоне надеются согласовать Brexit с Евросоюзом к середине ноября

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона. Архивное фото

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона. Архивное фото

ЛОНДОН, 8 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Не следует верить в скорое согласование Лондоном и Брюсселем условий Brexit, но британское правительство делает все, чтобы сформировать документ к середине ноября, заявил официальный представитель премьера Великобритании.

"Для (формирования) итогового соглашения должно быть какое-то движение со стороны ЕС на переговорах по Brexit. Люди не должны слишком доверять оптимистическим комментариям относительно перспектив скорой сделки … Правительство работает над тем, чтобы договориться (по соглашению) этой осенью", — сказал представитель премьера журналистам в понедельник.

При этом он назвал крайним сроком для согласования текста соглашения середину ноября. Ранее СМИ сообщали, что стороны могут согласовать "сделку" уже к концу следующей недели или к предстоящему в четверг саммиту ЕС.

"Британское правительство и ЕС должны исходить из неофициального дедлайна для сделки к середине ноября", — сказал представитель премьера.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.