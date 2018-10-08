Вице-премьер Италии назвал "врагов Европы"

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Настоящие враги Европы — глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и заседающие в Брюсселе бюрократы, заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

"Мы выступаем против врагов Европы — Юнкера и (еврокомиссара по экономическим и социальным вопросам Пьера) Московиси", — цитирует политика Bloomberg.

По словам Сальвини, продвигаемая Брюсселем политика жесткой экономии увеличила итальянский долг и привела к обнищанию страны.

Итальянский премьер не раз критиковал руководителей Евросоюза. Так, на прошлой неделе он заявил, что глава Еврокомиссии "разрушил Европу и Италию". Надежду на позитивные изменение Сальвини возлагает на запланированные на май 2019 года выборы в Европарламент.