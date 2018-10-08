Шеф полиции объяснил, почему остался в машине во время теракта в Лондоне

ЛОНДОН, 8 окт — РИА Новости, Мария Табак. Заместитель главы Скотланд-Ярда, занимавший во время прошлогоднего теракта на Вестминстерском мосту пост и.о. главы полиции, сэр Крэйг Макки, объяснил, почему остался в машине во время теракта, унесшего жизни пяти человек, в том числе, его коллеги Кита Палмера.

Теракт произошел 22 марта 2017 года. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила четырех человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник убил ножом невооруженного дежурного полицейского, который стоял у ворот комплекса зданий парламента. Террориста, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, застрелил охранник одного из министров.

Макки покидал парламент после совещания и видел из машины, как Масуд ударил ножом Палмера.

"В первую очередь я полицейский, так что я открыл дверь, чтобы выйти (из машины) Один из полицейских резонно сказал: "Уезжайте, будьте в безопасности, закройте дверь", что я и сделал, и это было правильно. В этот момент я подумал: "Мне надо начать подготовку всего необходимого. У нас не было ни защитного оборудования, ни радиосвязи, со мной были двое коллег, которые были глубоко потрясены, так что мы уехали", — рассказал Макки в понедельник на слушаниях в рамках дознания по делу о смерти Масуда, добавив, что находившиеся с ним в машине люди не были полицейскими.

Масуд, по наблюдениям Макки, готов был убить любого, кто встретится ему на пути.