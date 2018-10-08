КИЕВ, 8 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал ужесточить наказание за подкуп избирателей, добавив, что соответствующие инициативы готовы к рассмотрению в Национальном совете реформ.

Украинский парламент 20 сентября назначил новый состав Центральной избирательной комиссии. Теперь в состав ЦИК Украины входят 17 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Очередные президентские выборы на Украине состоятся весной, а парламентские — осенью 2019 года.

"Я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменения в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс (подкуп избирателей — ред.) и увеличивают ответственность", — сказал Порошенко на встрече с новоизбранными членами ЦИК, которую транслировали украинские телеканалы.

Он отметил, что такие инициативы готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ. Президент надеется, что члены Центризбиркома присоединятся к обсуждению, после чего он внесет соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной рады как безотлагательный.