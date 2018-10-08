Шотландия хочет после Brexit получить статус, как у Северной Ирландии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен высказалась за статус для Шотландии после Brexit аналогичный тому, что будет у Северной Ирландии.

Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях Brexit. ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возможность оставить страну в рамках единого рынка и таможенного союза ЕС после Brexit не обсуждается, у Британии будет независимая торговая политика. Она также отметила, что Лондон не потерпит жестких границ между Северной Ирландией и Ирландией или между Великобританией и Северной Ирландией.

"Если мы посмотрим в будущее на ситуацию, в которой Белфаст все еще в рамках единого рынка, а Глазго нет, тогда любой ответственный первый министр Шотландии сказал бы, что это "нас сильно заботит", — заявила Стерджен телеканалу Sky News. По ее мнению, такое положение может привести к конкуренции между Глазго и Белфастом.

"Итак, это подчеркивает точку зрения о том, что… или через дифференциальные отношения Шотландии с ЕС, или Шотландия снова будет смотреть на обретение независимости и защиту таким образом своих отношений с единым рынком. Для нас станет очень важным найти способ сделать это", — добавила она.

Шотландия на референдуме в 2016 году голосовала против выхода Великобритании из Евросоюза.

Главными положениями законопроекта о Brexit, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.