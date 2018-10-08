Предвыборные плакаты в Сараево в день всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. 7 октября 2018

Предвыборные плакаты в Сараево в день всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. 7 октября 2018

БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Известный своей пророссийской и антинатовской позицией Милорад Додик побеждает в борьбе за кресло в президиуме Боснии и Герцеговины от сербов с 53,87% голосов, сообщила центральная избирательная комиссия страны по результатам обработки данных с 86,5% участков.

Президиум — коллективный глава государства из трех человек: по одному от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман). Сейчас его составляют Младен Иванич (сербы), Драган Чович (хорваты) и Бакир Изетбегович (бошняки).

"Милорад Додик побеждает с 53,87% голосов в борьбе за пост сербского члена президиума", — сообщил на брифинге председатель избиркома Бранко Петрич.

Членом президиума от бошняков становится Шефик Джаферович, лидирующий в гонке за это кресло с 37,17%, от хорватов — Желько Комшич с 51,56% голосов.

Граждане Боснии и Герцеговины выбирали в воскресенье трех членов президиума, депутатов парламента страны и законодательных собраний двух составляющих ее частей (Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская), а также местных органов власти. ЦИК зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование проходило на 5,8 тысячи участков и 314 передвижных пунктах с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск).

Милорад Додик родился в 1959 году в Баня-Луке. Окончил факультет политических наук Белградского университета. В политике с 1986 года. Во время войны 1992-1995 годов в БиГ был депутатом скупщины (парламента) Республики Сербской. Основал партию Независимых социал-демократов (СНСД). С 1998 по 2010 избирался главой правительства РС БиГ. С 2010 до настоящего времени — президентом Республики Сербской. Выступает за сближение Баня-Луки с Россией.

Желько Комшич родился в 1964 году в Сараево в смешанном браке. Отец — хорват, мать — сербка. Окончил юридический факультет института в Сараево и Джорджтаунский университет в Вашингтоне. Во время войны 1992-1995 годов сражался в рядах преимущественно бошняцкой Армии Республики БиГ. Получил высшую воинскую награду страны — Золотую лилию. После войны был избран главой муниципалитета Ново-Сараево, затем назначен послом БиГ в союзном государстве Сербии и Черногории. С 2006 по 2014 годы дважды избирался хорватским членом президиума БиГ. Основатель и лидер партии "Демократический фронт" (DF). Выступает за невмешательство официального Загреба во внутренние дела Боснии и Герцеговины.

Шефик Джаферович родился в 1957 году в городе Завидовичи в центральной Боснии. Окончил юридический факультет в Сараево, затем работал юристом и служил в суде и полиции. После войны вступил в Партию демократического действия (SDA), избирался депутатом сначала муниципального собрания Зеници, затем неоднократно — парламентской ассамблеи БиГ. До настоящего времени был председателем палаты представителей парламента БиГ и зампредседателем SDA. Выдвиженец бессменного лидера партии Бакира Изетбеговича.

В Республике Сербской в воскресенье также прошли выборы президента и вице-президентов. Фаворит президентской гонки — выдвинутый правящим Союзом независимых социал-демократов нынешний ее премьер Желька Цвиянович, которая в ночь на понедельник уже провозгласила победу на основании партийных данных с избирательных участков.