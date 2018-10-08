В Индонезии планируют создать базы снабжения на случай стихийных бедствий

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти Индонезии разрабатывают план по установке баз материально-технического снабжения для оперативного предоставления помощи пострадавшим во время цунами или землетрясений, сообщает издание Straits Times со ссылкой на представителя министра-координатора по морским делам страны Атмаджи Сумаркиджо.
Для установки баз снабжения рассматривают районы с низкой вероятностью землетрясений, в частности крупные города и порты провинций Южное Сулавеси, Южный и Восточный Калимантан, Восточная Ява, а также острова Банка и Белитунг.
Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали 1944 человек.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.