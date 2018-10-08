В Индонезии планируют создать базы снабжения на случай стихийных бедствий

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти Индонезии разрабатывают план по установке баз материально-технического снабжения для оперативного предоставления помощи пострадавшим во время цунами или землетрясений, сообщает издание Straits Times со ссылкой на представителя министра-координатора по морским делам страны Атмаджи Сумаркиджо.

Отмечается, что на таких базах будут храниться продовольствие, фильтры для воды, электрогенераторы. Кроме того, там будут размещены резервные экскаваторы и корабли военного флота. По словам Сумаркиджо, при наличии таких баз необходимая помощь может быть доставлена пострадавшим в течение 24 часов.

Для установки баз снабжения рассматривают районы с низкой вероятностью землетрясений, в частности крупные города и порты провинций Южное Сулавеси, Южный и Восточный Калимантан, Восточная Ява, а также острова Банка и Белитунг.

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали 1944 человек.

В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США).

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.