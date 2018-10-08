В Индии водитель поплатился за то, что "посадил за руль" обезьяну

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В индийском штате Карнатака водителя автобуса уволили за то, что он "пустил за руль" обезьяну. Об этом пишет газета Metro.

Животное из рода лангуров принадлежало одному из пассажиров. Во время движения автобуса зверек прыгнул на водителя и отказался двигаться с места.

Тогда мужчина решил "дать руль" обезьяне, чтобы повеселить пассажиров. Они с радостью принялись записывать происходящее на видео.

Ролик быстро набрал популярность в Сети и попал на глаза руководителям автобусной компании, которые решили уволить водителя. По их словам, он не имел права подвергать риску безопасность людей.

Интернет-пользователи вступились за водителя.

"Вместе они хорошо справляются… Это несправедливо", — заметил Guna S. Barman.