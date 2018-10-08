В Индии водитель поплатился за то, что "посадил за руль" обезьяну

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В индийском штате Карнатака водителя автобуса уволили за то, что он "пустил за руль" обезьяну. Об этом пишет газета Metro.
Тогда мужчина решил "дать руль" обезьяне, чтобы повеселить пассажиров. Они с радостью принялись записывать происходящее на видео.
Ролик быстро набрал популярность в Сети и попал на глаза руководителям автобусной компании, которые решили уволить водителя. По их словам, он не имел права подвергать риску безопасность людей.
Интернет-пользователи вступились за водителя.
"Вместе они хорошо справляются… Это несправедливо", — заметил Guna S. Barman.