"Не в состоянии выживать": в Раде пожаловались на темпы вымирания украинцев

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире CapitalTV пожаловался на темпы вымирания населения Украины.

По словам политика, число украинцев сократилось на десять миллионов: девять миллионов уехали из страны, а миллион умер. При этом временной промежуток, о котором идет речь, Мураев не уточнил.

"Миллион реально умер. Потому что не в состоянии выживать в этих условиях. Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, потому что невозможно обеспечить себя питанием", — заявил народный избранник.

Современную демографическую ситуацию на Украине Мураев сравнил с голодомором.

"Меня пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое. А сейчас не голодомор?!" — возмутился он.

По данным ООН, в 2018 году Украина вошла в пятерку стран с наиболее быстро убывающим населением. По оценке Госстата Украины, население страны в 2017 году составляло 42,3 миллиона человек. Ранее экс-министр труда и социальной политики Украины Михаил Папиев заявил, что в действительности украинцев на десять миллионов меньше, чем утверждает Госстат.