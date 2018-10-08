Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов во взломе ОЗХО

МИД РФ Сергей Лавров во время совместной с МИД Италии Энцо Моаверо Миланези пресс-конференции по итогам встречи. 8 октября 2018

МИД РФ Сергей Лавров во время совместной с МИД Италии Энцо Моаверо Миланези пресс-конференции по итогам встречи. 8 октября 2018

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ситуация вокруг обвинений Нидерландов в адрес России во взломе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) является примером "мегафонной дипломатии", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода с обвинениями, о которых вы узнали из средств массовой информации. А на вопрос посла "где конкретные факты, где конкретные материалы, с которыми можно ознакомиться?" было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которую проведет министерство обороны. Вот, собственно говоря, и вся история. Я думаю, что в очередной раз имеем пример такой мегафонной дипломатии", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.

Как сообщил ранее источник в МИД РФ, посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос будет вызвана в понедельник в МИД России в связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге.

"Да, мы приглашаем посла Нидерладов, чтобы привлечь внимание к этой точке зрения, которую я сейчас сказал", — добавил Лавров.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал эти обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов было сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.