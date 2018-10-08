Глава МИД Китая призвал США прекратить продажу оружия Тайваню

ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Китай настаивает на прекращении официальных и военных контактов США с Тайванем, а также на остановке продажи американского оружия Тайбэю, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Пекине.

"КНР настаивает на соблюдении со стороны США принципа "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, на прекращении официальных связей и военных контактов с Тайванем, на прекращении продажи Тайваню оружия", — заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.

Ван И также призвал США сдерживать и ограничивать укрепление влияния так называемых сил за независимость Тайваня, с помощью реальных действий поддерживать американо-китайские отношения, а также мир и стабильность в районе Тайваньского пролива.

Ранее стало известно, что США приняли решение продать Тайваню запчасти к истребителям F-16 и транспортникам C-130 на общую сумму 330 миллионов долларов. МИД КНР в связи с данным решением американских властей выразил решительный протест и сделал США представление, а министерство обороны Китая потребовало от Вашингтона немедленно отменить сделку с Тайванем.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.