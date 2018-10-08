Лавров назвал ситуацию вокруг "шпионов" в Нидерландах отвлекающим маневром

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявление минобороны Нидерландов о высылке россиян, якобы пытавшихся осуществить кибератаку в Гааге, отвлекающим маневром в преддверии встречи министров обороны НАТО.

"Но также обращу ваше внимание, что как раз в день, по-моему, этой пресс-конференции, состоялось заседание совета министров обороны НАТО, что тоже, наверное, следует иметь в виду, если мы говорим о совпадениях, прямых или косвенных. Ну и вскоре состоится заседание Евросовета, где главы государств и правительств ЕС тоже будут заняты различными вопросами. Наверное, кому-то показалось, что выкопать апрельский сюжет и вбросить его в публичное пространство именно сейчас поможет отвлечь внимание от сложных вопросов, которые обсуждаются сейчас и в ЕС, и в известной степени в НАТО, в том числе о соотношении возможностей в сфере обороны между этими двумя структурами ", — заявил он по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.