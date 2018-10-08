В Турции создали движение по признанию Крыма российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Турецкие бизнесмены, общественники и политики объединились в движение, которое намерено развивать взаимоотношения с Крымом и работать над признанием его российского статуса, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Глава движения "Россия-Крым-Турция" Яздан Кайя прибыл на полуостров с официальным четырехдневным визитом для укрепления экономических и гуманитарных связей.

"Это впервые, когда внутри самой Турции появляются общественные деятели на уровне народной дипломатии, политические силы, так как в движение входят турецкие политики и чиновники. Работа в политической сфере направлена на то, чтобы Крым стал воротами не только для Турции в Россию, но воротами для возрождения "Шелкового пути", — сказал Бальбек.

В свою очередь Кайя заявил, что Турция заинтересована в налаживании тесных отношений с Крымом как частью Российской Федерации. Он также подчеркнул законность воссоединения полуострова с Россией.

"Население Крыма на референдуме 2014 года выразило свою волю единогласно и проголосовало за присоединение к Российской Федерации", — напомнил турецкий общественник.

Он рассказал, что в состав турецкой делегации вошли десять бизнесменов, представляющих сельское хозяйство, логистические центры, химическую и строительную промышленность.

"Есть компания, которая бы хотела построить в Крыму свою фабрику по производству краски. В Крым также хотели зайти две международные авиакомпании, которые были хотели использовать коридор Турция-Крым. На территории Крыма также готовы работать строительные компании", — отметил Кайя.

По его словам, даже если суммы первых контрактов будут не очень велики, экономические инструменты позволят "поломать существующие информационные преграды" в отношении Крыма.

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