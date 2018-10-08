В Турции создали движение по признанию Крыма российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Турецкие бизнесмены, общественники и политики объединились в движение, которое намерено развивать взаимоотношения с Крымом и работать над признанием его российского статуса, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
"Это впервые, когда внутри самой Турции появляются общественные деятели на уровне народной дипломатии, политические силы, так как в движение входят турецкие политики и чиновники. Работа в политической сфере направлена на то, чтобы Крым стал воротами не только для Турции в Россию, но воротами для возрождения "Шелкового пути", — сказал Бальбек.
В свою очередь Кайя заявил, что Турция заинтересована в налаживании тесных отношений с Крымом как частью Российской Федерации. Он также подчеркнул законность воссоединения полуострова с Россией.
"Население Крыма на референдуме 2014 года выразило свою волю единогласно и проголосовало за присоединение к Российской Федерации", — напомнил турецкий общественник.
"Есть компания, которая бы хотела построить в Крыму свою фабрику по производству краски. В Крым также хотели зайти две международные авиакомпании, которые были хотели использовать коридор Турция-Крым. На территории Крыма также готовы работать строительные компании", — отметил Кайя.
По его словам, даже если суммы первых контрактов будут не очень велики, экономические инструменты позволят "поломать существующие информационные преграды" в отношении Крыма.
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