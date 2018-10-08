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В мире

В Турции создали движение по признанию Крыма российским

(обновлено: 15:08 08.10.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на город Анкара. Архивное фотоВид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Турецкие бизнесмены, общественники и политики объединились в движение, которое намерено развивать взаимоотношения с Крымом и работать над признанием его российского статуса, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Украинский политик рассказал об отдыхе в Крыму
Глава движения "Россия-Крым-Турция" Яздан Кайя прибыл на полуостров с официальным четырехдневным визитом для укрепления экономических и гуманитарных связей.

"Это впервые, когда внутри самой Турции появляются общественные деятели на уровне народной дипломатии, политические силы, так как в движение входят турецкие политики и чиновники. Работа в политической сфере направлена на то, чтобы Крым стал воротами не только для Турции в Россию, но воротами для возрождения "Шелкового пути", — сказал Бальбек.

В свою очередь Кайя заявил, что Турция заинтересована в налаживании тесных отношений с Крымом как частью Российской Федерации. Он также подчеркнул законность воссоединения полуострова с Россией.

"Население Крыма на референдуме 2014 года выразило свою волю единогласно и проголосовало за присоединение к Российской Федерации", — напомнил турецкий общественник.

Паром-ролкер турецкой компании Akdeniz Ro-Ro Karadeniz limanlarında
© Фото : аккаунт компании Akdeniz Ro-Ro в сети Facebook
Турецкие компании заинтересованы в открытии паромных линий в Крым
Он рассказал, что в состав турецкой делегации вошли десять бизнесменов, представляющих сельское хозяйство, логистические центры, химическую и строительную промышленность.

"Есть компания, которая бы хотела построить в Крыму свою фабрику по производству краски. В Крым также хотели зайти две международные авиакомпании, которые были хотели использовать коридор Турция-Крым. На территории Крыма также готовы работать строительные компании", — отметил Кайя.

По его словам, даже если суммы первых контрактов будут не очень велики, экономические инструменты позволят "поломать существующие информационные преграды" в отношении Крыма.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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krosovki_ot_babki
да хоть засоздавайтесь)
Крым станет российским тогда, когда его российским признают в мире. А российским Крым не признают никогда.
14:59
08.10.2018
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А - Я
А когда правительство Крыма будет работать над тем чтобы Крым стал Российским? Рос банков (СБ, ВТБ, АСХБ и т.д.) в Крыму нет, операторов связи большой четверки (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) тоже нет. Дороги, больницы, ЖКХ, общественный транспорт - на уровне 90-х годов! По факту - пока в Крыму Российские только флаги!
14:26
08.10.2018
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