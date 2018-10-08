Британский суд отказал в иске против Google о незаконном сборе данных

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Высокий суд Лондона в понедельник отказал в рассмотрении иска против компании Google о незаконном сборе персональных данных, который подали британские потребители от имени Ричарда Ллойда в декабре прошлого года, сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

"Суд отклоняет ходатайство … поскольку заявленные в претензии факты не подтверждают, что господин Ллойд или кто-либо, кого он представляет (в иске), потерпели убытки", — говорится в релизе.

В декабре 2017 года пользователи iPhone в лице своего представителя Ричарда Ллойда, экс-директора организации по защите прав потребителей Which?, подали групповой иск против Google, обвинив технологическую компанию в незаконном сборе персональных данных. Истцы утверждали, что Google с июня 2011 года по февраль 2012 года собирал персональные данные пользователей, нарушая ограничения защитных настроек iPhone, которые они вводили в браузере Safari. Инициаторы иска рассчитывали, что смогут получить от компании в качестве компенсации, по меньшей мере, 1 миллиард долларов для 4,4 миллиона британских пользователей смартфонов, которых, по их словам, затронула утечка данных.