Британская сеть кафе Pret a Manger подтвердила еще одну смерть от аллергии

ЛОНДОН, 3 окт — РИА Новости, Мария Табак. Британская сеть Pret а Manger подтвердила, что от купленного в одном из ее кафе йогурта в конце декабря 2017 года от аллергии на молочный протеин скончалась 42-летняя медсестра Силя Марш.

"Как только городской совет Бата уведомил Pret об инциденте, компания сняла с продажи все продукты, о которых идет речь. Последующие проверки, проведенные Pret и двумя независимыми органами, показали, что в йогуртах фирмы COYO, на которых указывалось, что они не содержат молока, были следы молочного протеина. Pret проинформировала об этом Агентство пищевых стандартов, что привело к отзыву продукции COYO из всех супермаркетов и магазинов по всей стране", — говорится в заявлении сети.

Pret a Manger выразила соболезнования родным и близким Марш.

COYO действительно отозвала в феврале нынешнего года партию продуктов на кокосовом молоке после того, как в них был обнаружен молочный протеин, однако утверждает, что смерть Марш никак не связана с продукцией компании.

"Заявления Pret не обоснованы. Продукты без молока, которые мы поставляли в Pret в декабре 2017 года, не связаны с продукцией, которую мы отозвали в феврале 2018 года. Неспособность Pret предоставить нам код партии, несмотря на несколько запросов, существенно ограничила наши возможности по дальнейшему расследованию", — отмечается в заявлении COYO.

Популярная сеть кафе быстрого питания Pret a Manger, насчитывающая около 500 точек продаж по всему миру, понесла серьезные репутационные потери после того, как 15-летняя клиентка кафе Наташа Эндан-Лаперуз в 2016 году скончалась от аллергической реакции на кунжут, не указанный в списке ингредиентов на упаковке сендвича. После завершившегося на днях дознания по делу о смерти Эндан-Лаперуз Pret A Manger взяла на себя обязательство указывать полный состав ингредиентов своих продуктов на упаковках.