Британская сеть кафе Pret a Manger подтвердила еще одну смерть от аллергии

ЛОНДОН, 3 окт — РИА Новости, Мария Табак. Британская сеть Pret а Manger подтвердила, что от купленного в одном из ее кафе йогурта в конце декабря 2017 года от аллергии на молочный протеин скончалась 42-летняя медсестра Силя Марш.
Pret a Manger выразила соболезнования родным и близким Марш.
COYO действительно отозвала в феврале нынешнего года партию продуктов на кокосовом молоке после того, как в них был обнаружен молочный протеин, однако утверждает, что смерть Марш никак не связана с продукцией компании.
Популярная сеть кафе быстрого питания Pret a Manger, насчитывающая около 500 точек продаж по всему миру, понесла серьезные репутационные потери после того, как 15-летняя клиентка кафе Наташа Эндан-Лаперуз в 2016 году скончалась от аллергической реакции на кунжут, не указанный в списке ингредиентов на упаковке сендвича. После завершившегося на днях дознания по делу о смерти Эндан-Лаперуз Pret A Manger взяла на себя обязательство указывать полный состав ингредиентов своих продуктов на упаковках.