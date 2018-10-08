На Украине начались учения с участием стран НАТО "Чистое небо-2018"

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО начались на Украине, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны.

"На Украине начались многонациональные авиационные учения с участием стран НАТО "Чистое небо — 2018", — говорится в сообщении.

Кроме Украины, в учениях примут участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

Учения будут проходить с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей.

Посольство США на Украине ранее сообщило, что истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях "Чистое небо-2018".