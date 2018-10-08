Китай готов к переговорам с США по торговым противоречиям, заявил Ван И

ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Пекин по-прежнему готов решать торговые противоречия с Вашингтоном путем равноправных и честных переговоров, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

"Ван И подчеркнул, что решить проблемы путем торговых войн невозможно, китайская сторона по-прежнему готова решить имеющиеся проблемы с США путем переговоров, но они должны быть основаны на равноправии, честности и серьезности", — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

По словам Ван И, отношения двух стран в настоящий момент находятся на важнейшем этапе, и "сотрудничество остается единственным правильным выбором для обеих сторон".

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.