На Украине направили в суд дело капитана российского судна "Норд"

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Прокуратура направила в суд для определения подсудности дело в отношении капитана крымского рыболовецкого судна "Норд", сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратура Украины.

"Четвертого октября 2018 года в Киевский апелляционный суд для определения подсудности направлено обвинительное заключение в отношении… капитана судна СЧС "Норд", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск.

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".