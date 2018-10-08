Берлин призвал к скорейшему расследованию убийства болгарской журналистки

БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. В МИД ФРГ заявили о необходимости немедленно провести тщательное расследование убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой, заявил на брифинге представитель ведомства Кристофер Бургер.

"С глубоким потрясением мы узнали о жестоком убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. В настоящее время точной информации о мотивах нет, но представляется крайне важным скорейшее и тщательное расследование этого ужасного преступления", — сказал Бургер.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.