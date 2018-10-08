Ющенко заявил, что на Украине стало "больше единства"

МИНСК, 8 окт — РИА Новости. Украинский государственный и политический деятель, третий президент Украины (2005-2010 годы) Виктор Ющенко назвал происходящее в стране "большим испытанием", а также отметил, что в этой связи украинцы "стали более консолидированы", чем пять-десять лет назад, и "стало больше единства".
В понедельник в Минске с Ющенко встретился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Подробности их разговора приводит пресс-служба белорусского лидера.
"Сейчас то, что происходит не только в Украине, я согласен, — это большое испытание, это большая проблема для обустройства и нашей жизни как нации, страны, и соседей, и Европы", — отметил экс-президент Украины.
С другой стороны, Ющенко отметил сложность территориального вопроса, подчеркнув, что простого однокомпонентного решения не может быть найдено. "Очевидно, речь идет про долгосрочный процесс", — считает экс-президент.
Он констатировал, что на фоне происходящих событий внутриполитическая жизнь на Украине также сложная, потому как есть много сторон, которые хотят что-то взять "из контекста" и на этом "делать политику". Ющенко выразил мнение, что по этой причине на предстоящих на Украине президентских выборах может быть самое большое количество кандидатов в истории страны.