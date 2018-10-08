Афины считают, что договор о переименовании Македонии будет реализован

РОДОС (Греция), 8 окт — РИА Новости. Афины считают, что договор по переименованию Македонии будет реализован, несмотря на низкую явку на референдуме, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос.

"Мы считаем, что оно (соглашение — ред.) все еще имеет свою первоначальную динамику. Мы ожидаем, что правительство Македонии приступит к конституционной реформе, и, когда это будет завершено, мы также приступим к нашему обязательству — ратифицировать соглашение", — заявил Катрунгалос на полях форума "Диалог цивилизаций", который проходит на острове Родос.

"Итак, я полагаю, что это будет выгодно для обеих стран", — добавил замглавы МИД. Он отметил, что это соглашение будет способствовать экономическим и торговым отношениям между двумя странами и откроет "европейские перспективы" для соседнего государства.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македонией договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В конце сентября в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Согласно оглашенным ГИК результатам подсчета 100% материала, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили "за" соглашение Скопье и Афин.