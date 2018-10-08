В Кремле не считают доказательством информацию о "вмешательстве" РФ в ОЗХО

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Кремле не считают доказательством информацию из Гааги о вмешательстве РФ в дела ОЗХО: это нельзя делать через СМИ, есть официальные каналы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не доказательство. Существуют установленные и функционирующие каналы работ по линии соответствующих ведомств, это и в рамках механизма оказания правовой взаимопомощи и так далее, вот по этим официальным каналам передаются документы, передаются доказательства, передается официальная информация. Вот ее мы готовы рассматривать, а говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле доказательством вмешательства РФ в дела ОЗХО информацию, представленную в СМИ.

"Информация достаточно общая, мы не знаем аргументов, мы не знаем конкретных проявлений, конкретных доказательств, поэтому мы предпочитаем в данном случае ничего не комментировать", — добавил он.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.