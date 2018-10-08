В Пекине прокомментировали расследование в отношении экс-главы Интерпола

ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Правительство Китая будет поддерживать работу Интерпола также как и раньше, несмотря на начатое расследование в отношении экс-главы организации, заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В воскресенье в полночь власти Китая впервые официально подтвердили, что пропавший неделю назад глава Интерпола подозревается в нарушении закона, и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвэя в качестве президента организации. В понедельник утром министерство общественной безопасности Китая сообщило, что чиновник подозревается в получении взяток и в нарушении законов.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.

​"Что касается сотрудничества Китая с Интерполом и другими международными организациями, я хочу сказать, что Китай, являясь ответственным государством, будет также как и раньше поддерживать работу Интерпола, а также усиливать сотрудничество с другими членами Интерпола в борьбе с преступностью", — заявил на брифинге Лу Кан.

Отвечая на вопрос, совершал ли преступления Мэй Хунвэй, занимая должность главы Интерпола, Лу Кан заявил, что пока ведется расследование.

Представитель внешнеполитического ведомства затруднился ответить на вопрос, почему проверку ведет не центральная комиссия Компартии по проверке дисциплины, а государственный комитет по надзору.

Раннее партийный комитет министерства общественной безопасности Китая заявил, что расследование в отношении Мэн Хунвэя — результат его "упрямых действий, за которые он получил по заслугам". В заявлении также отмечалось, что расследование в отношении Мэн Хунвэя абсолютно своевременно и в полной мере демонстрирует решительность ЦК КПК в вопросах соблюдения строгой партийной дисциплины и борьбы с коррупцией.

В минувшую пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.