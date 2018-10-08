В Армении подтвердили задержание владельца "Второго армянского телеканала"

ЕРЕВАН, 8 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян подтвердила РИА Новости информацию о задержании владельца "Второго армянского телеканала", предпринимателя Самвела Майрапетяна.

"Информацию о задержании подтверждаю, других сведений сообщить не могу исходя из тайны следствия", — сказала Оганджанян.

Майрапетян – крупные предприниматель, в частности, занимался строительным бизнесом. По информации армянских СМИ, он находится в хороших отношениях со вторым президентом страны Робертом Кочаряном.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

В рамках дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который объявлен в межгосударственный розыск, и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.