Евросоюз следит за делом об убийстве журналистки в Болгарии

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Власти ЕС предложили содействие в расследовании убийства болгарской журналистки Виктории Мариновой, занимавшейся темой предполагаемых махинациях с фондами Евросоюза, евродепутаты и правозащитники выражают обеспокоенность защитой прав журналистов в ЕС, где с 2017 года были убиты уже четыре сотрудника СМИ.

Shocked by the brutal murder of Victoria Marinova, a young Bulgarian journalist. I will follow closely the investigation and offer help by EU agencies, if needed. I expect urgent actions to bring those responsible to justice and to clarify if the attack was linked to her work. — Věra Jourová (@VeraJourova) 7 октября 2018 г.

​"Шокирована жестоким убийством молодой болгарской журналистки Виктории Мариновой. Я буду внимательно следить за расследованием и при необходимости предлагать помощь со стороны агентств ЕС. Я ожидаю принятия срочных мер по привлечению виновных к ответственности и выяснению того, связано ли нападение с ее работой", — написала в своем аккаунте в Twitter еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Шокирован ужасным убийством Виктории Мариновой. Мужественный журналист снова пал в борьбе за правду и против коррупции. Болгарские власти должны незамедлительно привлечь виновных к ответственности", — отреагировал в своем аккаунте вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

"Это вызывает беспокойство не только за страну, но и всех нас как ЕС", — отмечается в заявлении четвертой по величине фракции Европарламента, группы либеральных демократов (ALDE).

Европейская и Международная федерации журналистов (EFJ-IFJ) заявили, что "глубоко потрясены жестоким убийством Виктории Мариновой", отметив, что она стала четвертым журналистом, убитым в ЕС с 2017 года после Ким Уолл в Дании, Дафни Галиции на Мальте и Яна Куциака в Словакии.

"Это уже четвертое зверское убийство журналиста в государстве-члене Европейского союза с 2017 года. Убийцы и их спонсоры, очевидно, стремятся запугать всю профессию. Мы призываем правительства европейских стран безотлагательно поддержать предложение МФЖ о международной Конвенции о безопасности и независимости журналистов и выполнить рекомендацию Совета Европы о защите журналистики и безопасности журналистов", — заявил генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что, возможно, убийство связано с расследовательской работой журналистки. Последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.