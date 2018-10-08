Киев не участвует в расследовании убийства Захарченко, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Киев не ответил на предложение о проведении международного расследования убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявила в интервью РИА Новости полпред ДНР в контактной группе, исполняющая обязанности главы МИД республики Наталья Никонорова.

Постоянный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов в начале сентября заявил, что Россия требует открытого и объективного международного расследования убийства Захарченко. В ДНР и ЛНР заявили, что полностью поддерживают это предложение.

"Как такового международного расследования пока не ведется. Была такая инициатива с российской стороны, мы поддержали ее, поскольку заинтересованы в том, чтобы как можно больше представителей мирового сообщества присоединились к расследованию этого убийства. Но пока ответа с украинской стороны по участию в международном расследовании нет. От ОБСЕ мы еще ожидаем ответ", — сказала Никонорова.

Она отметила, что внутреннее расследование убийства главы ДНР ведется и "уже есть первые результаты". "Мы будем представлять их в том числе и на контактной группе, а также направлять соответствующую информацию в "нормандский формат". Со стороны ОБСЕ была осторожная реакция в плане предложения организовать некий контроль над этим расследованием на уровне контактной группы, но официальных ответов по этому вопросу нет", — добавила Никонорова.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

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