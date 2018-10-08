Украинские шахтеры шестой день протестуют на трассе Днепр-Донецк

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Горняки шахты "Котляревская" украинского предприятия "Селидовуголь" на подконтрольной Киеву территории Донецкой области продолжают акцию протеста на трассе Днепр (бывший Днепропетровск) — Донецк, требуя выплатить долги по заработной плате, заявил в понедельник глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Волынец 5 октября сообщил, что шахтеры госпредприятия "Селидовуголь" третий день проводят акцию протеста на дороге стратегического значения Днепр – Донецк. По его словам, долг по заплате горнякам "Селидовуголь" составляет 259 миллионов гривен (около 9,2 миллиона долларов).

"Который день продолжают протест горняки шахты "Котляревская" на трассе Донецк — Днепр. Шахтеры готовы применить другие формы акции протеста, если Минэнергоугля и центральные органы власти не будут принимать меры по погашению задолженности по заработной плате горнякам государственных шахт", — написал Волынец на странице в Facebook.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя из-за намерений властей закрыть ряд шахт.