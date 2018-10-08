США заморозили американские активы Дерипаски, сообщила NY Post

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Власти США заморозили американские активы бизнесмена Олега Дерипаски, включая особняки в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в Минфине.

Российский предприниматель и подконтрольные ему En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал" оказались в числе тех, против кого Соединенные Штаты ввели санкции в начале апреля. Это означает блокировку активов и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

По данным издания, в 2008 году Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке за 42,5 миллиона долларов. Информации о вашингтонском доме в публикации нет.

Несмотря на заморозку активов, в его особняке на 64-й улице в Ист-Сайде проживает бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова с детьми. Издание уточняет, что Дерипаска договорился об этом с американскими властями. Также рассказывается, что Жукова дружна с Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

Представители Дерипаски и Жуковой от комментариев отказались.