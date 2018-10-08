Британия инсценирует сражения с Россией на учениях, пишут СМИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Великобритания проводит военные учения в Омане, чтобы подготовиться к сражениям со странами с "более мощными вооруженными силами", включая Россию, сообщило издание Times.

По данным газеты, крупнейшие за 17 лет военные маневры Saif Sareea 3 продлятся месяц и обойдутся Лондону в сто миллионов фунтов стерлингов. На них впервые испытают беспилотники, стоимость каждого — около тысячи фунтов.

В учениях также участвуют 5,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь истребителей Typhoon. Помимо этого, армия испытает дистанционно управляемый бронированный тягач массой 30 тонн, предназначенный для очистки территории от заминированных объектов.

Роль противника исполняет эскадрон Дворцовой кавалерии Британской армии, чьи легкобронированные боевые машины "изображают более мощные российские танки Т-72".

"Мы пытаемся противопоставить себя тем, кто может быть лучше снаряжен, у кого может быть лучшая подготовка и тем, кто бросит нам самые серьезные вызовы", — приводит СМИ слова бригадира Зака Стеннинга, командующего наземными силами в ходе учений.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности стран НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.