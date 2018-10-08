Синоптики предупредили жителей южных штатов Индии о надвигающемся шторме

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на юге Индии в связи с приближающимися ливнями и шквалистым ветром, которые принесет с собой зарождающийся циклон из Аравийского моря в ближайшие сутки.

Как сообщил в понедельник Метеорологический департамент Индии, обильные осадки с высокой вероятностью обрушатся на штаты Тамилнад, Кералу и Пудучерри, а также на союзную островную территорию Лакшадвип. Береговая охрана здесь была переведена в состояние повышенной готовности, рыбакам рекомендовано вернуться в гавани и не выходить в глубоководные районы в течение ближайших 12 часов.

Сообщение метеорологов о надвигающемся шторме прозвучало на фоне усилий индийских властей по восстановлению ряда южных районов страны, пострадавших в результате самого разрушительного за последние 100 лет муссона. В одном только штате Керала жертвами обильных осадков и вызванных ими наводнений и оползней, согласно официальной статистике, с 8 августа стали свыше 450 человек.

Кроме того, нехватка питьевой воды и базовых медикаментов в регионе спровоцировала вспышку лептоспироза — опасной инфекции, унесшей жизни десятков местных жителей. Ущерб, причиненный Керале, оценивается примерно в 200 миллиардов рупий (порядка 2,9 миллиарда долларов).