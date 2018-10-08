Прокуратура Киргизии заинтересовалась заграничными поездками главы минтруда

БИШКЕК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура Киргизии расследует факты многочисленных заграничных командировок руководителей министерства труда и социального развития, которые совершались с нарушением требований законодательства, сообщает в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

В конце сентября в Киргизии замминистра труда и соцразвития страны Зууракан Каденова лишилась поста после неадекватного поведения на борту самолета, следовавшего по маршруту Сеул — Алма-Ата, в результате которого рейс был задержан на несколько часов. Во время инцидента на борту высокопоставленная госчиновница демонстрировала пытавшемуся ее высадить экипажу дипломатический паспорт. После этого депутат парламента Аида Касымалиева в своем микроблоге в Twitter сообщила, что министр социального развития Таалайгуль Исакунова а также ее заместители неоднократно допускали нарушения во время личных и служебных поездок за рубеж.

"Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики выявлен ряд нарушений порядка выезда в зарубежные служебные командировки и использования дипломатических паспортов со стороны руководства министерства труда и социального развития… В период с 2017 года по сентябрь 2018 года руководством министерства осуществлено 26 заграничных служебных командировок. Однако в нарушение установленного законодательством порядка выезда в зарубежные служебные командировки… уведомления и отчеты об итогах командировок не направлялись", — сообщает пресс-служба.

Надзорное ведомство выяснило, что в некоторые служебные поездки, например в США и Аргентину, министр соцразвития отправлялась без уведомления, а иногда и вопреки прямому запрету премьер-министра. Она также использовала дипломатический паспорт для своих заграничных турне во время трудового отпуска. Таким же образом поступали обе ее заместительницы — Зууракан Каденова и Лунара Мамытова. Всего за 9 месяцев госчиновницы успели побывать в Великобритании, Китае, Швейцарии, Саудовской Аравии, Германии, Италии, Венгрии Южной Корее и многих других странах.

По этим нарушениям законодательства Генеральная прокуратура республики внесла представление об устранении нарушений закона в правительство страны, отметили в ведомстве.