Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф не прошла в сенат

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Данные высшего избирательного суда Бразилии подтвердили прогнозы экзит-поллов — экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф, которая покинула свой пост в результате импичмента, не прошла в федеральный сенат, верхнюю палату парламента страны от штата Минас-Жерайс.

Согласно данным после подсчёта 100% голосов, Дилма заняла четвёртое место с 15% поддержки избирателей.

Сенат Бразилии 31 августа 2016 года проголосовал за импичмент президента Дилмы Роуссефф. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности.

Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали нового президента, губернаторов и парламентариев. По итогам обработки 99,99% голосов новый глава Бразилии будет определён во втором туре выборов, в который вышли ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару с 46% и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, получивший 29,3%. Второй тур состоится 28 октября.