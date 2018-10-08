В Бангкоке в перестрелке погибли два иностранных туриста

БАНГКОК, 8 окт – РИА Новости. Два иностранных туриста погибли, еще три человека ранены шальными пулями во время вооруженного столкновения двух молодежных банд в центре Бангкока, сообщает в понедельник газета Nation.

До сих пор таких перестрелок в самом центре Бангкока, в которых страдали бы туристы, не происходило.

Перестрелка с применением автоматического оружия произошла около 20.30 (16.30 мск) в субботу в туристическом и торговом районе центра Бангкока Прату Нам, у гостиницы Centara Watergate Pavillion.

Смертельные огнестрельные ранения получили один турист из Индии и один турист из Лаоса, оба скончались в больнице, куда были доставлены с места происшествия. Еще три человека – один индийский турист и двое граждан Таиланда – получили огнестрельные ранения, но выжили, сообщает издание.

По словам полицейских, расследующих происшествие, перестрелка завязалась между двумя группами молодых людей, поспоривших на почве игры в снукер в клубе, который находится рядом с отелем. Свидетели сообщили полиции, что после ссоры трое молодых мужчин выбежали из клуба и скрылись за углом, а за ними из дверей клуба выбежали около 20 парней с пистолетами, ножами и дубинками. Трое бежавших затем появились вновь из-за угла, за которым ранее скрылись, уже с оружием в руках, и открыли огонь по преследователям. По крайней мере один из троих был вооружен автоматом Калашникова, гильзы от которого обнаружили полицейские на месте перестрелки.

Индийские туристы из группы, ожидавшей свой автобус у индийского ресторана рядом с гостиницей, и прохожие, среди которых был лаосский турист и двое граждан Таиланда, попали под огонь, сообщает газета.

По данным полиции, все участники перестрелки скрылись с места происшествия. Полиция начала их розыск. Следствие считает, что стрелявшие могут принадлежать к молодежным бандам, состоящим из местных жителей, сообщает издание.

Чаще всего такие банды в Таиланде возникают в среде студентов профессионально-технических училищ, "воюющих за честь своего училища" с "соперниками" из другого училища, "деля" территорию города на "свои" и "чужие" районы. Обычно столкновения молодежных группировок происходят вдали от мест скопления людей. В столкновениях всегда применяется холодное оружие и часто огнестрельное. В прошлом в Бангкоке уже были случаи гибели прохожих от шальных пуль во время таких столкновений. В одной из таких перестрелок несколько лет назад погибла десятилетняя девочка, находившаяся в школьном автобусе, который проезжал место перестрелки на окраине Бангкока.