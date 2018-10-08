Суд по делу экипажа судна "Палладий" начнется в Пусане 17 октября

ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Суд по делу экипажа российского судна "Палладий", задержанного в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, начнется в Пусане 17 октября, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Судно "Палладий", которое было задержано за долги по зарплате в Пусане, из-за приближения тайфуна вышло в море и должно было вернуться в порт 28 августа. Вместо этого оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов. Судно не останавливалось, несмотря на требования береговой охраны, и лишь после того, как был вызван вертолет и спущен десант, его удалось остановить. Задержаны судовладелец, капитан, моторист и один из матросов "Палладия". Остальные члены экипажа опрашиваются правоохранителями.

"По информации членов экипажа "Палладий", прокуратурой Пусана закончены предсудебные мероприятия. Опросы членов экипажа закончены. Первое судебное заседание назначено на 17 октября", — сообщил Суханов.

По его словам, четыре члена экипажа продолжают находиться в СИЗО в ожидании суда. На борту "Палладия" — 11 моряков, два из которых готовы вылететь на родину после переоформления авиабилетов на новые даты. Девять человек будут ожидать на борту предоставления замены.

"Продукты и вода имеются на судне в достаточном количестве. После прохождения тайфуна экипаж чувствует себя хорошо", — сказал Суханов.