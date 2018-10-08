Болсонару назвал проблемы с организацией выборов президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 окт — РИА Новости. Лидирующий в первом туре президентских выборов ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару обратил внимание на работу электронных урн и многочисленные жалобы избирателей в связи с организацией всеобщих выборов, которые прошли в Бразилии в воскресенье.
Он также отметил проблемы с организацией голосования для пожилых людей, которые в итоге вообще отказывались от голосования, и большие очереди, собравшиеся на некоторых участках в нескольких штатах страны, в том числе в Рио-де-Жанейро.
Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев. Во второй тур выборов, который пройдёт 28 октября прошли Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад.